Политика Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе

2021-04-22 22:00

Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на передовой на Донбассе и заявил, что согласен встретится с главой нашего государства, но в Москве.

Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос журналиста после переговоров с Александром Лукашенко в четверг, 22 апреля.

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве, если тот захочет обсудить двусторонние отношения РФ и Украины.

"Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран", - заявил Путин.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предостерег страны мира от пересечения "красных линий" в отношениях с Россией и пригрозил миру ядерным оружием.

Также Владимир Путин в послании 21 апреля пригрозил "врагам России", однако обошел тему войны на Донбассе и вспомнил об Украине только в контексте так называемых "госпереворотов".