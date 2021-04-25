Путин маскирует свои намерения, угроза нападения России на Украину сохраняется — посол

Киев призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск
Президент России Владимир Путин маскирует свои намерения, и тяжелая техника РФ остается у украинских границ.
Так считает посол Украины в Германии Андрей Мельник, о чем он сообщил на своей странице в Twitter.
При этом дипломат призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск.
По словам Мельника, хотя в Киеве вздохнули с облегчением из-за отвода войск России, однако "рано давать отбой".
"Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", — написал посол в микроблоге.