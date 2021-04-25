Политика Путин маскирует свои намерения, угроза нападения России на Украину сохраняется — посол

2021-04-25 11:00

 

Киев призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск

Президент России Владимир Путин маскирует свои намерения, и тяжелая техника РФ остается у украинских границ.

Так считает посол Украины в Германии Андрей Мельник, о чем он сообщил на своей странице в Twitter.

При этом дипломат призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск.

По словам Мельника, хотя в Киеве вздохнули с облегчением из-за отвода войск России, однако "рано давать отбой".

"Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", — написал посол в микроблоге.

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