Политика Кандидат в канцлеры Германии не видит Украину в НАТО: названа причина

2021-04-25 12:30

 

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок не видит Украину в НАТО. Причиной является конфликт на востоке Украины.

Об этом она заявила в интервью изданию FAZ.

По ее словам, сейчас самое главное - это усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение минских соглашений. Также она считает, что нужно продолжать переговоры с РФ.

"Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны",- сказала Бербок.

По ее словам, послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах.

"Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", - считает она.

Напомним, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему ПДЧ и вступления в НАТО.

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