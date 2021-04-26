Политика Выборы в Албании: за места в парламенте самой бедной страны ЕС борются 12 партий

2021-04-26 11:23

В минувшее воскресенье, 25 апреля в Албании прошли парламентские выборы, во время которых явка избирателей составила 48%.

Как сообщает Euronews, официальные итоги голосования должны быть обнародованы во вторник или среду. За 140 мест в парламенте сражались 12 политических партий и коалиций, а также независимые кандидаты.

Главными конкурентами стали правящая Социалистическая партии Албании премьер-министра Эдди Рамы и оппозиционная Демократическая партия Лулзима Баши.

Данные экзитпола, проведенного Euronews Albania, свидетельствуют, что ни одна политсила не стала абсолютным лидером избирательной гонки.

Правящей уже восемь лет Социалистической партии Албании может достаться до 71 мест в парламенте. Коалиция, возглавляемая оппозиционной Демократической партией Люльзима Баши, может получить до 65 мандатов.

"Социалистическое движение за интеграцию" набирает до 8 мест. Если оппозиция будет сотрудничать с этой политсилой, они смогут сформировать большинство.

Напомним, Албания – одно из самых бедных государств Европы. Оппозиция обвиняет главу правительства в коррупции и связях с организованной преступностью.

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