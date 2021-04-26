Политика РФ отреагировала на предложение Зеленского об изменении Минских соглашений

2021-04-26 19:40

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменения Минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе – очередной тревожный сигнал.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отмечается, что Песков назвал «тревожным сигналом» заявление президента Украины о необходимости изменения соглашений и расширении числа участников нормандского формата.

«Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский не будет вести диалог с лидерами самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».

Также мы писали, что Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.