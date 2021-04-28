Политика Кабмин уволил Коболева с должности главы "Нафтогаза"

2021-04-28 16:20

В среду, 28 апреля, Кабинет министров Украины уволил Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

Кабмин уволил председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на своем заседании в среду, 28 апреля.

Контракт с Коболев расторгнут досрочно

Отметим, что в марте прошлого года Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года - с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года.

Таким образом его контракт будет прекращен досрочно.

"Нафтогаз" "возвращают" государству

Издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в Кабмине пишет, что увольнение Андрея Коболева - "это возвращение" "Нафтогаза" "в лоно государства" - тарифы на газ в 7,96 грн являются слишком высокими и необоснованными.

"Объемы добычи газа значительно упали. И там много еще всего. В последние годы государство утратило контроль за НАК и практически не руководило этой отраслью", - рассказал источник, добавив, что назначение на должность главы "Нафтогаза" Юрия Витренко - очень вероятное развитие событий.

От прибыли - к миллиардным убыткам

Отметим, что ситуация в "Нафтогазе" оставляет желать лучшего - "Нафтогаз" в 2020 году демонстрировал убыточную деятельность. Консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года вырос до 17,034 млрд грн. В 2019 году за этот же период прибыль составила 12,850 млрд грн.

Поданный в Министерство финансов проект финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год предусматривает убыток компании за 2020 год на сумму 11,8 млрд гривен. В министерстве же рассчитывали на 11,5 млрд гривен прибыли.

Кто вероятный преемник

Экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что среди вероятных кандидатур на пост главы НАК "Нафтогаз" рассматривают кандидатуру Юрия Витренко, нынешнего и.о. министра энергетики.