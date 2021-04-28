Политика "Узнал из новостей". Коболев отреагировал на свое увольнение с поста главы Нафтогаза

2021-04-28 18:20

 

Андрей Коболев, уволенный сегодня с поста главы НАК "Нафтогаз Украины", отреагировал на решение Кабмина.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. ПС Никаких заявлений не писал", - прокомментировал ситуацию Коболев на своей странице в соцсети.

 

Напомним, что Андрей Коболев был назначен председателем правления "Нафтогаза" в 2014 году. В феврале 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил премьеру Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз".

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