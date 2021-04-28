Политика У Путина отреагировали на идею Зеленского о Ватикане

2021-04-28 18:00

У президента России Владимира Путина пока не получали информацию о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Ватикане. Российская сторона исходит из того, что Зеленский намерен обсуждать двусторонние отношения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - заявил Песков.

Он также не знает, готов ли Путин ехать в третью страну для встречи с Зеленским. На сегодня Москва исходит из того, что говорить о мире на Донбассе "с нами не нужно".

"Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных конкретных формулировок мы пока не видели", - добавил Песков.

Напомним, ранее Зеленский положительно ответил на вопрос, мог бы Ватикан стать местом такой встречи.

"Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире", - заявил Зеленский.

Руководитель его Офиса Андрей Ермак уверен, что переговоры лидеров России и Украины могут стать историческими.