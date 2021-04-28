Режим тишины на Донбассе: когда будет окончательное решение ТКГ

В Трехсторонний контактной группе еще не рассматривали документ о контроле над режимом тишины на Донбассе. Его итоговое рассмотрение запланировано на среду, 28 апреля.
Источник: телеканал "ДОМ"
Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Как пояснил он, подгруппа не принимаем окончательное решение.
Детали заявления Кравчука
По его словам, каждая из подгрупп в рамках ТКГ создана для того, чтобы готовить повестку дня. А ее в свою очередь рассматривают на заседании совместной Трехсторонней контактной группы. В общем есть четыре подгруппы в составе ТКГ: политическая, по вопросам безопасности, гуманитарная и экономическая.
"Они работают. А решение будут принимать в среду, 28 апреля", – отметил Кравчук.
Политик добавил, что пока окончательно не удалось договориться по вопросу прекращения огня на Донбассе. Также не достигли согласия о принятии дополнительного механизма контроля за соблюдением режима тишины.
"Но есть положительные ожидания. Потому что идет процесс обсуждения, а не отталкивания вопрос, а само обсуждение. У нас редко такое было на рабочих подгруппах, когда темы обсуждали. В последнее время, во всяком случае. А сейчас вот эту тему обсуждают", – говорит глава делегации Украины в ТКГ.
Также политик уточнил, что все базовые вопросы рассмотрят на уровне делегаций Украины, России, с участием ОБСЕ.
Заседание ТКГ будет 28 апреля. И только тогда будет окончательное решение о прекращении огня и о принятии координационного механизма контроля за соблюдением режима тишины,
– подытожил Кравчук.
Что этому предшествовало
- В марте – апреле 2021 года пророссийские боевики на Донбассе полностью сорвали режим прекращения огня. Тот действовал с июля 2020 года.
- Оккупанты теперь почти ежедневно осуществляют прицельные выстрелы в сторону украинских позиций. С начала 2021 в ООС уже погибли почти 40 украинских защитников.
- В частности, 26 марта российские боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Шумы. Во время обстрелов погибли 4 украинских военных, еще 2 – получили ранения.
- После этого президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
- Впоследствии Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. Разведка предупредила, что агрессор готовит провокации на Донбассе и планирует пробраться вглубь нашей страны.
- Впрочем, 23 апреля российское Миноброны заявило, что "обучение и внезапная проверка" завершились, поэтому военные возвращаются на места постоянной дислокации.