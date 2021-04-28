Режим тишины на Донбассе: когда будет окончательное решение ТКГ

В Трехсторонний контактной группе еще не рассматривали документ о контроле над режимом тишины на Донбассе. Его итоговое рассмотрение запланировано на среду, 28 апреля.

Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Как пояснил он, подгруппа не принимаем окончательное решение.

Детали заявления Кравчука

По его словам, каждая из подгрупп в рамках ТКГ создана для того, чтобы готовить повестку дня. А ее в свою очередь рассматривают на заседании совместной Трехсторонней контактной группы. В общем есть четыре подгруппы в составе ТКГ: политическая, по вопросам безопасности, гуманитарная и экономическая.

"Они работают. А решение будут принимать в среду, 28 апреля", – отметил Кравчук.

Политик добавил, что пока окончательно не удалось договориться по вопросу прекращения огня на Донбассе. Также не достигли согласия о принятии дополнительного механизма контроля за соблюдением режима тишины.

"Но есть положительные ожидания. Потому что идет процесс обсуждения, а не отталкивания вопрос, а само обсуждение. У нас редко такое было на рабочих подгруппах, когда темы обсуждали. В последнее время, во всяком случае. А сейчас вот эту тему обсуждают", – говорит глава делегации Украины в ТКГ.

Также политик уточнил, что все базовые вопросы рассмотрят на уровне делегаций Украины, России, с участием ОБСЕ.

Заседание ТКГ будет 28 апреля. И только тогда будет окончательное решение о прекращении огня и о принятии координационного механизма контроля за соблюдением режима тишины,

– подытожил Кравчук.

Что этому предшествовало