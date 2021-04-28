Политика Это большая сделка: эксперт объяснил, зачем Кабмин уволил Коболева

2021-04-28 19:20



Смену Кабинетом Министров руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева на Юрия Витренка, которая произошла 28 апреля, следует рассматривать как крупную сделку. Это будет способствовать назначению нового лица на пост министра энергетики.

Об этом заявил политический эксперт Олег Голубенко.

"Я думаю, что это надо рассматривать в целом как крупную сделку. Вопрос в том, что у нас Витренко пытались назначить на должность министра энергетики. А это ключевое министерство, поскольку там сталкиваются интересы целого ряда финансово-промышленных групп, которые имеют свое влияние и свои фракции. Мы помним, что несколько раз не могли провести эту кандидатуру. Какая-то из групп, которые ассоциируют с тем или иным олигархом, просто не давала голоса в нужный момент", - пояснил Голубенко.

По мнению эксперта, это очередная попытка разделить сферы влияния и раздерибанить бюджетные средства.

"Поэтому я думаю, что это просто попытка договориться и распределить такие сферы влияния. Разменять одно на другое и согласовать назначение другого лица на должность министра, и все это завязать в один блок интересов. Продолжается определенный такой дерибан. Паразитирование, по-моему, на нас, на бюджете, на государстве, вообще на ресурсах таким образом", - резюмировал эксперт.