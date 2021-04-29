Политика Провал переговоров ТКГ: Установить "пасхальное перемирие" на Донбассе не удалось

2021-04-29 10:41

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 апреля главной темой было предложение вернуться к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима "тишины" на время пасхальных праздников.

Переговоры велись шесть часов, однако стороны не смогли договориться, собщает Интерфакс-Украина.

"Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Было предложено два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия", - рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По словам спикера, консультации о необходимости "пасхального перемирия" продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата. Арестович не исключил позитивного решения по данному вопросу.

"Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступления пасхальных праздников", - заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, стороны существенно приблизились к пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия".

"Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня", - добавил Кравчук.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 19 апреля.