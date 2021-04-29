Политика МИД Болгарии срочно вызвал на ковер российского посла

2021-04-29 10:22

Министерство иностранных дел Болгарии вызывает посла России в Софии для "серьезного разговора". Об этом сообщила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, передает болгарский телеканал NOVA.

"Мы проведем очень серьезный разговор с послом России в Болгарии. Сам разговор в дипломатии также является действием. Мы реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Конечно, будут действия. Мы все проанализируем и объявим наше решение в ближайшее время", - сказала Захариева.

В свою очередь прокуратура Болгарии заявила, что во взрывах на заводах по производству боеприпасов расследуется "российский след". Обвинение сравнило четыре таких дела, в которых наблюдались сходства. Это произошло за последние 10 лет.

"Мы хотим развивать туризм с Россией и иметь равноправные отношения, но это не должно происходить за счет национальной безопасности Болгарии", - сказала министр.

Она считает, что взрывы на заводах по производству боеприпасов в Болгарии не могут происходить без ведома на самом высоком уровне в России.

Напомним, 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии произошел взрыв, который привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет следствие выяснило причину тех событий. 17 апреля 2021 года на пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.