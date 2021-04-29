Политика Россию ждут последствия за агрессию, - Байден

2021-04-29 18:00

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Белый дом.

В ходе выступления перед Конгрессом Джо Байден отметил, что предупредил президента России Владимира Путина о последствиях из-за эскалации.

«Что касается России, то я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», - сказал президент США.

Американский лидер напомнил, что Россия уже получила ответ на вмешательство в выборы в США.

«Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил», - заявил глава Белого дома.

Вместе с тем, по словам Джо Байдена, США и Россия могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам. В частности, в феврале был продлен Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса», - отметил президент США.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил о том, что Россия начала частичный вывод войск только с территории временно оккупированного Крыма. «После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», - проинформировал Сергей Дейнеко. Глава Госпогранслужбы отметил, что отвод российских войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не происходит. Остается скопление сил и техники России в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области.