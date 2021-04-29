Политика Рэпер Моргенштерн попал в список угрожающих безопасности Украины лиц

2021-04-29 20:40

Российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев - Ред.), который недавно заявил о переносе украинского тура, внесли в список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности.

Список опубликован на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

С чем именно связано внесение рэпера в этот список, не уточняется. Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас в списке - 181 человек. Среди них певцы Олег Газманов, Александр Буйнов, Надежда Бабкина, актеры Жерар Депардье, Михаил Боярский и другие.

Отметим, что тур Моргенштерна по городам Украины был запланирован на июнь 2021 года. Он должен был дать концерты в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье. Однако недавно рэпер заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.

Напомним, недавно в Киеве радикалы избили уличного музыканта за песню Моргенштерна. Они угрожали отрезать ему пальцы.