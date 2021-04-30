Политика Министру финансов Марченко грозит отставка - в Раду подан проект постановления

2021-04-30 13:02

Министра финансов Сергея Марченко могут отправить в отставку. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 5449 об его увольнении.

Желающими уволить главного финансиста страны выступили 17 депутатов, из них 15 "Слуг народа" и двое бывших "слуг".

Текст постановления пока отсутствует.

Напомним, что народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова сообщила, что Рада вскоре рассмотрит увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Свои подписи под документом, который предусматривает созыв внеочередного заседания для рассмотрения этого вопроса, поставили более 150 нардепов.

Но комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не получал от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова поручений рассмотреть вопрос об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

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