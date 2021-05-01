Политика Москва избрала путь конфронтации: в ЕС ответили на санкции России

2021-05-01 13:00

В Евросоюзе отреагировали на введение Россией санкций против восьми представителей ЕС, констатировав, что Москва избрала конфронтацию с Европейским Союзом вместо стремления исправить двусторонние отношения.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.

"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", - сказано в нем.

Отметим, глава Европейского парламента Давид Сассоли стал одним из тех, на кого Россия наложила санкции.

Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейской народной партии (ЕНП) выступила за расширение санкций против России, в том числе отключение страны от SWIFT и остановку газопровода "Северный поток-2" на фоне агрессии против Украины, нарушений прав человека и международного порядка.