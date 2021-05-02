Политика Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу Зеленского встретиться, - Кулеба

2021-05-02 14:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об основной цели встречи лидеров Украины и России. По его словам, теперь президент РФ Владимир Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу Владимира Зеленского.

Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".

Как пояснил Кулеба, сейчас украинская сторона начала действовать проактивно в отношениях с Россией.

"Уже год мы не отбиваемся от российских предложений, а навязываем, предлагаем сами разные опции и создаем ситуации, то есть заставляем Россию реагировать. И в этом случае именно президент Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу президента Зеленского",- сказал он.

Глав МИД подчеркнул, что эта встреча нужна, поскольку решения о войне на Донбассе принимает именно Путин. Он также пояснил, что встреча в зоне конфликта или на нейтральной территории является устоявшейся международной практикой.

"Основная цель встречи - это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым",- добавил Кулеба.

Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта, чтобы обсудить урегулирование ситуации. Позже он добавил, что ему не важно, где именно пройдет эта встреча.

Как стало известно РБК-Украина, встречу Зеленского и Путина планируют провести на нейтральной территории. В частности, среди потенциальных мест - Вена и Иерусалим.

Кроме того, в Кремле заявляли, что Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским, чтобы обсудить двусторонние отношения.