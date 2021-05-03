Политика В Германии призвали ЕС объединиться против агрессии России

2021-05-03 21:20

Германии и странам Европейского союза должны определиться с позицией относительно России из-за агрессивной политики государства, которая несет опасность и для ЕС.

Об этом в колонке для The European написала министр в федеральных и европейских делах земли Гессен Люция Путтрих.

По ее словам, Владимир Путин не ведет себя как надежный партнер для ЕС и Россия не является дружественным государством.

"Агрессивная внешняя политика России все ближе приближается к европейским границам. Это затрагивает всех нас и должно фактически вызвать рефлекс солидарности в ЕС", - говорится в публикации.

Путтрих отметила, что "отдельные тяжелые инциденты", связанные с РФ, не перечислить одним разом, среди которых дело российского оппозиционера Алексея Навального, заказные убийства в Германии, незаконная аннексия Крыма, стягивание войск на границе с Украиной, неприкрытая поддержка врагов демократии по всей Европе, поставки оружия партнеру НАТО Турции и т. д.

"Если на кого-то из нас нападут, это ударит по всем нам. Это требует чувства "Мы" во внешней политике. Этого можно достичь, с одной стороны, за счет сильного общего голоса во внешней политике, который черпает силу в единстве. С другой стороны , в долгосрочной перспективе нужна хорошо оснащенная европейская армия", - пишет Путтрих.

По словам немецкого политика, Германии тоже нужно определиться в отношении страны-агрессора, отметив, что сейчас не время открываться от связи с РФ. Она уточнила, что позиция Германии "должна быть очень ясной".

"Мы, то есть весь ЕС, не терпим никаких политических убийств, политического заключения или запугивания. Мы решительно реагируем на провокации, независимо от того, касаются ли они нас самих или наших друзей, и мы не позволяем разделять себя политически или экономически. нам нужна четкая позиция, а не линия наименьшего сопротивления", - говорится в тексте.

Путтрих также затронула тему непрепятствования строительству "Северного потока-2".По ее мнению, с таким отношением Германия становится союзником российской силовой политики.

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