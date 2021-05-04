Политика В Москве оценили ущерб от санкций Запада

2021-05-04 16:40

Российская экономика движется к дедолларизации, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Обоюдный ущерб от санкций как для России, так и для Запада оценивается сотнями миллиардов долларов, заявила спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью RT 4 мая.

"Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас Россия движется к дедолларизации своей экономики, а также борется с общей зависимостью мира от национальной валюты США.

"За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах с Китаем и Турцией. Аналогичные договоренности имеются в рамках БРИКС", - рассказала Захарова.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая в случае вооруженного вторжения Москвы в Украину предусматривает исключение России из платежной системы SWIFT и другие санкции.