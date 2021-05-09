Политика Отношения между Украиной и Россией могут быть восстановлены: Кравчук назвал единственное условие

2021-05-09 11:00

 

Отношения между Украиной и Россией могут быть восстановлены только при одном условии - если вопрос на Донбассе будет решен в пользу Киева.

Такое заявление сделал первый президент Украины, председатель трёхсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии URA.RU.

По его словам, если Украина получит членство в НАТО, это изменит расклад сил. При таком раскладе Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством.

"Можно будет тогда наладить двусторонние отношения. Это уже вопрос времени. Жить надо по-другому. Жить так, как сейчас, это постоянно война, это смерть, разрушения и беда", — сказал он.

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