Политика В Минобороны Украины в День Победы напомнили об угрозе со стороны России

2021-05-09 11:30

 

В Министерстве обороны Украины опубликовали пост о Дне Победы, в котором не вспомнили о Германии, но упомянули Россию.

"Часть нашей территории оккупирована Российской Федерацией и там, как и десятилетия назад, совершаются беззакония, преследования и преступления против людей", - пишут украинские военные, видимо, намекая, что и 76 лет назад нас тоже оккупировала Россия.

Также в Минобороны зачем-то напомнили, что преследование людей по языковому признаку - это "международное уголовное преступление".

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