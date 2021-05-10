Политика Байден с руководителями стран восточного фланга НАТО обсудят Украину

2021-05-10 18:00

Президент США Джо Байден будет участвовать в виртуальном саммите «Бухарестской девятки». Его проведение запланировано на 10 мая.

Об этом сообщает DW.

Главными темами обсуждения станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

Целью проведения саммита заявлена координация позиций безопасности стран региона. В переговорах примут участие президенты Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Белом доме отметили, что в выступлении на саммите Джо Байден выразит стремление более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО в Восточной Европе, в регионах Балтийского и Черного моря со всего спектра глобальных вызовов.

Ранее мы сообщали, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО. Американские власти придерживаются позиции открытых дверей для Североатлантического альянса.

Также мы писали, что формат в котором Украина примет участие в саммите стран-членов НАТО, определят во время переговоров.