Политика Боррель анонсировал мощный пакет европейских санкций против Беларуси

2021-05-11 13:43

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Совете ЕС идет работа над четвертым пакетом санкций в отношении Беларуси. Он может затронуть до 50 человек. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает Reuters.

"Мы обдумываем будущий пакет санкций, который, надеюсь, будет утвержден в ближайшие недели. Это будет новый пакет санкций, который учтет все, что произошло в стране, включая то, как режим атакует польскую общину", - сказал Боррель.

По его словам, в Беларуси правящий режим продолжает "подавлять и запугивать своих граждан, сегодня польское сообщество стало мишенью этих действий".

По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет "значительный пакет".