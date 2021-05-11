Политика Саботаж, агрессия РФ и эскалация в Черном море - что обсуждали на саммите "Бухарестской девятки"

2021-05-11 08:15

На саммите "Бухарестской девятки" (B9) осудили недавнюю эскалацию ситуации в Черном море, а также стягивание войск к украинским границам со стороны России.

Как сообщает Euractiv, в НАТО, представители которого также были представлены на саммите, заявили, что сталкиваются с явными угрозами и вызовами по всем стратегическим направлениям.

"Агрессивные действия России и увеличение военного присутствия в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, возле границ с Украиной и незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов правилам, основанным на международном порядке", - говорится в резолюции.

Также B9 осудили "акты саботажа со стороны России" на территории НАТО, о чем "свидетельствуют взрывы 2014 года на складе боеприпасов в Чехии".

Напомним, саммит B9 состоялся в видеоформате. Участие в нем также приняли президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ситуация в Украине являлась одним из вопросов, рассматриваемых во время саммита.