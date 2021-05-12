Политика В Черное море вошел ударный корвет ВМС Франции Commandant Biro

2021-05-12 14:00

В акваторию Черного моря вошел патрульный корабль ВМС Франции Commandant Biro. Точная цель данного маневра неизвестна, но она может быть связана с намерением Франции продемонстрировать поддержку Украине на фоне эскалации со стороны России.

Commandant Biro построен в 1984 году, базируется в Тулоне. Его длинна 80 метров, ширина - десять. На борту данного корвета находятся 90 членов экипажа. 

Корвет F796 Commandant Biro имеет на вооружении 100-миллиметровую пушку Mle 68, пару 20-миллиметровых зенитных орудий F2, 4 пулемета калибра 12,7, 4 торпедных аппарата и 4 пусковые установки с ракетами "Экзосет".

Напомним, около двух недель назад сторожевой катер Hamilton береговой охраны США также вошел в Черное море с целью сотрудничества со странами-союзниками по НАТО.

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