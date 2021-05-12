Политика Олигархи являются угрозой нацбезопасности Украины, - Данилов

2021-05-12 16:20

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз национальной безопасности является олигархическая система.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Секретарь СНБО отметил, что олигархическая система, которая начала формироваться сразу после обретения Украиной независимости при полном бездействии власти, породила олигархическую экономику, монополии и коррупцию.

«Сращивание олигархического бизнеса с чиновниками и силовиками дало олигархам рычаги влияния для устранения конкурентов внеэкономическими методами, что тормозило развитие страны. Сформированные олигархические группы через инкорпорированных во власть «своих правильных» кадров фактически приватизировали секторы отечественной экономики - газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающей сферы и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору», - написал Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что именно поэтому олигархи «яростно» сопротивляются любым системным реформам. Кроме того, ситуация осложняется существованием «пятой колонны» внутри страны, которая смогла стать влиятельным фактором.

«Россия в течение десятилетий сознательно и последовательно, через коррупционные схемы развращала украинский политический класс, сознательно уничтожала украинскую экономику, формируя собственные группы влияния и захватывая новые сегменты в политической, экономической, медийной, религиозных сферах жизнедеятельности государства», - заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что основной признак олигархической группы - влияние на власть.

«Поэтому вопрос стоит принципиально - государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать «пятую колонну» как ближайшие задачи, стоящие перед нами», - акцентировал Алексей Данилов.

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