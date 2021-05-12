Политика Вопрос членства Украины в НАТО уже решен, - Стефанишина

2021-05-12 19:40

Украина точно вступит в НАТО. Процесс евроатлантической интеграции нашей страны не остановить.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире одного из телеканалов.

«Украина будет членом НАТО, это уже подтверждено и генеральным секретарем, и в частности американскими, французскими и немецкими коллегами», - подчеркнула вице-премьер.

При этом она признала, что это достаточно длительный процесс.

«Например, Северная Македония двигалась в направлении выполнения только ПДЧ фактически 20 лет. Только сегодня мы начинаем дискурс относительно получения ПДЧ – это работа, которая продлится несколько лет, но параллельно с этим мы делаем большой вклад в коллективную безопасность, принимаем участие фактически во всех доступных учениях НАТО, повышаем совместимость наших воинских подразделений с натовскими, приобщаемся к формированию стратегии НАТО по черноморской безопасности», - отметила Стефанишина.

По ее словам, процесс евроатлантической интеграции уже происходит, и его не остановить.

«Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины, но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть», - добавила она.

Вице-премьер также добавила, что сейчас продолжаются политические переговоры по этому вопросу.