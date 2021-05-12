Политика Соглашение Украины и России по туризму прекратило действие

2021-05-12 21:00

Перспективы налаживания сотрудничества в сфере туризма между Киевом и Москвой в будущем отсутствуют, пояснили в Кабмине.

Межправительственное соглашение России и Украины о сотрудничестве в области туризма прекратило свое действие. Об этом говорится в заявлении на российском интернет-портале правовой информации в среду, 12 мая.

"12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года", – говорится в документе.

Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, а также международных договоров, участниками которых на тот момент являлись оба государства.

Напомним, 31 марта Кабинет министров на заседании принял решение о выходе украинского государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма.

В пояснительной записке к документу о разрыве договора говорится, что выход из соглашения необходим Украине в связи с прекращением фактического сотрудничества со страной-агрессором в сфере туризма.

Отмечалось также, что "перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют".

Также сообщалось, что Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере сотовой связи, потому что с момента подписания документа он не нашел практической реализации.