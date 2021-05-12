Политика Нардепа Гончаренко ограбили в поезде. Украли сумку с крупной суммой денег

2021-05-12 18:05

 

Народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко обокрали в поезде Одесса – Ковель. Инцидент произошел в понедельник, 10 мая, когда он ехал в Ривненскую область. У политика украли сумку, где было 20 тысяч гривен, а также банковские карты.

Такую информацию начали распространять в СМИ, а впоследствии ее подтвердил и сам депутат в Telegram. Он отметил, что кражу злоумышленники совершили ночью, когда все пассажиры "мирно спали". Воры сразу же начали расплачиваться карточками нардепа, в частности в супермаркете города Жмеринка, расположенном недалеко от железнодорожного вокзала.

По словам политика, он вместе с попутчиками ехал в купе. Ночью должен был сесть еще один человек, поэтому дверь решили не закрывать. Именно это, отметил Гончаренко, и стало ошибкой.

Нардеп сообщил, что местные правоохранители оперативно и профессионально отреагировали на произошедшее. В течение дня они установили личности злоумышленников и вернули украденные карточки.

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