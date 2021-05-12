Политика Медведчук вышел из Офиса генпрокурора и заявил, что ознакомился с подозрением

2021-05-12 20:25

Народный депутат Виктор Медведчук вышел из Офиса генерального прокурора, куда сегодня прибыл, чтобы получить подозрение. По словам нардепа, прокуроры дали ему ознакомиться с копией подозрения, но оригинал не вручили.

Как рассказал Медведчук, его подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

"Согласно действующему законодательству подозрение не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатом", - сказал он.

Адвокат нардепа отметил, что прокуроры вручили экземпляр сообщения о подозрении. Кроме того, на ознакомление с материалами дела защите Медведчука дали 3 часа.

"Подозрение, как нам сказали, направили вчера в Секретариат ВР и по моему адресу проживания", - добавил Медведчук, отметив, что не планирует уезжать из Украины.