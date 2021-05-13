Политика Суд над Медведчуком: прокурор просит об аресте до 10 июля

2021-05-13 16:25

Печерский районный суд Киева выбирает Виктору Медведчуку меру пресечения. Государственное обвинение просит арестовать народного депутата до 10 июля.

Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения нардепу.

"Прошу применить к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля, определить залог в размере 300 млн 930 гривен", - сказал он.

В случае залога парламентарий должен сдать на хранение паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.

Напомним, Медведчуку, которого подозревают в госизмене, грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовные правонарушения, которые ему инкриминируются, относятся к особо тяжким.

РБК-Украина со ссылкой на источники в Офисе генерального прокурора писало, что гособвинение представило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога. Правоохранители просили определить сумму залога в более 300 млн гривен.

Напомним, Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение 11 мая.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.