Политика видео Суд над Медведчуком по делу о госизмене: онлайн-трансляция

2021-05-13 19:40

В Печерском суде Киева избирают меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку.

В Печерском райсуде Киева в четверг, 13 мая, начали избирать меру пресечения нардепу, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

Прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.

Виктор Медведчук перед заседанием заявил, что готов к аресту, но убеждает, что «все будет нормально».

Он отметил, что его счета заблокированы санкциями, а, следовательно, он не сможет внести за себя залог. При этом, по его словам, у него есть соратники, которые ему в этом помогут.

«От меня деньги никто принять не может. Счета заблокированы незаконным решением СНБО. Даже наличку из-за санкции у меня принять не могут. Как уплатить залог в размере 300 миллионов гривен, будем думать»,- заявил Медведчук, комментируя ходатайство прокуратуры.

Вместе с Медведчуком на заседание пришли его однопартийцы - Илья Кива и Вадим Рабинович.

Во время заседания сторона обвинения попросила суд взять Медведчука под стражу до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 гривень.

При этом один из прокуроров по делу заявил, что Медведчуку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.





