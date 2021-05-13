В Печерском суде Киева избирают меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку.
В Печерском райсуде Киева в четверг, 13 мая, начали избирать меру пресечения нардепу, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
Прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.
Виктор Медведчук перед заседанием заявил, что готов к аресту, но убеждает, что «все будет нормально».
Он отметил, что его счета заблокированы санкциями, а, следовательно, он не сможет внести за себя залог. При этом, по его словам, у него есть соратники, которые ему в этом помогут.
«От меня деньги никто принять не может. Счета заблокированы незаконным решением СНБО. Даже наличку из-за санкции у меня принять не могут. Как уплатить залог в размере 300 миллионов гривен, будем думать»,- заявил Медведчук, комментируя ходатайство прокуратуры.
Вместе с Медведчуком на заседание пришли его однопартийцы - Илья Кива и Вадим Рабинович.
Во время заседания сторона обвинения попросила суд взять Медведчука под стражу до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 гривень.
При этом один из прокуроров по делу заявил, что Медведчуку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.