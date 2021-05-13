Политика Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест

2021-05-13 22:00

Прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога.

Судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый выбрал для народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, судья отказал стороне обвинения в применении меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей с альтернативой внесения залога.

"Выбрать для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив ему покидать место жительства на срок вплоть до 9 июля текущего года, но не более срока досудебного расследования, обязав подозреваемого прибывать по каждому требованию в органы досудебного расследования к прокурору или в суд", - говорится в постановлении суда.

Судья постановил возложить на Медведчука следующие обязанности: не отлучаться из Киева и области без разрешения следователя, прокурора и суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и места работы; воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями, в соответствии со списком, определенном следователем и прокурором. Также Медведчук обязан сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины, и носить электронное средство контроля.

"Срочные обязанности определить до 9 июля включительно. Разъяснить подозреваемому, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей к нему может быть применена более жесткая мера пресечения, может быть наложено взыскание в размере от 0,25 прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 2-х размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", - говорится в постановлении.

Контроль над выполнением постановления суда возложен на прокурора. Это решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней со дня оглашения.

Оглашение полного текста постановления состоится 14 мая в 16:50.

В связи с тем, что судья огласил лишь вступительную и резолютивную части решения, можно предположить, что суд не избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн, поскольку прокуроры не смогли обосновать, почему именно эта сумма является достаточной в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Также судья отказал в удовлетворении ходатайства защитников Медведчука о взятии его на поруки.

Арест Медведчука - что известно

- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

- Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

- В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

- 12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.