Политика Путин впервые прокомментировал дело против Медведчука и пригрозил "ответными действиями"

2021-05-15 10:00

В пятницу, 14 мая, комментируя дело Медведчука, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Украине происходит зачистка политического поля. Также он пригрозил своевременной реакцией на угрозы, которые создаются из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

На оперативном совещании с членами Совбеза РФ в Ново-Огареве Владимир Путин прокомментировал события, связанные с обвинением народного депутата Украины Виктора Медведчука в государственной измене.

Президент РФ сказал, что Украину медленно, но верно превращают в антипод России, Антироссию, площадку, откуда РФ постоянно будет получать новости, требующие особого внимания. Также он заявил, что намерен своевременно реагировать на угрозы, которые возникают из-за ситуации на Украине.

Путин считает, что в Украине сейчас происходит “совершенно очевидная зачистка политического поля". При этом решения, принимаемые украинскими правоохранительными органами он назвал явно политическими и избирательными, направленными на зачистку политического поля от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса на Донбассе и добрососедские отношения с Россией.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания. И мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - резюмировал президент страны-агрессора.

Напомним, в четверг, 13 мая, Медведчука взяли под круглосуточный домашний арест сроком до 9 июля 2021 года. Ему запретили покидать Киев и Киевскую область. Обязали сдать паспорт и другие документы для выезда за границу и носить электронный браслет.