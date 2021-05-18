Политика Сегодня Евросовет проведет заседание по эскалации конфликта между Израилем и Палестиной

2021-05-18 08:15

Совет ЕС собирается на срочное заседание из-за продолжающейся эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Внеочередное заседание состоится во вторник, 18 мая.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник",- сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

Боррель добавил, что в Совете Европейского Союза будут обсуждать, как можно наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия.

Ранее Израиль нанес удары по девяти домам командиров ХАМАС. Также была уничтожена подземная инфраструктура боевиков. Однако бункер находился рядом с детсадом и мечетью.