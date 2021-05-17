Политика У Зеленского признались, почему хотят срочно уволить главу Минздрава Максима Степанова

2021-05-17 13:24

Главу Минздрава Максима Степанова хотят уволить из-за проблем с контрактами на поставку вакцины от коронавируса, а также из-за пристального внимания к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщили источники "РБК-Украина" в команде Зеленского.

"У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему увольняют министра здравоохранения Максима Степанова", - говорится в сообщении.

Главной причиной являются проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ. Тажке против Степанова могут сыграть и накаленные отношения с профильным комитетом. Из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку.

Напомним, 14 мая сообщалось, что в Верховную Раду Украины поступило представление главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля об отставке руководителя Министерства здравоохранения. Вскоре глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал человека, который сможет возглавить МОЗ - это главный санврач и замминистра Виктор Ляшко.