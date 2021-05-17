Политика Шмыгаль назвал главную причину возможного увольнения Степанова

2021-05-17 19:40

 

Увольнение Максима Степанова инициировано в связи с медленными темпами вакцинации от COVID и постоянным переносом поставок. Представление об увольнении должны рассмотреть в Верховной раде завтра, 18 мая.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

По его словам, основной причиной подачи представления на Степанова стали неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуация с поставками вакцин. Он отметил, что у президента каждую неделю проходили совещания, на которых Степанов давал обещания по поводу сроков поставки вакцин.

«Но темпы свидетельствуют о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера», - добавил премьер.

Ранее мы сообщали, что в период с 17 по 21 мая состоится по меньшей мере одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят кадровые вопросы.

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Политика

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В США пояснили, какие социальные ошибки выявила пандемия коронавируса 2021-05-17 15:20
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