Политика Возвращение тюрьмы за ложь в декларации: комитет ВР поддержал ужесточение ответственности

2021-05-19 22:00

 

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект №4651. Документ предусматривает возвращение тюремного заключения за ложь в декларации.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

Перед вторым чтением комитет внес в текст законопроекта несколько изменений. Например, депутаты согласовали правку, по которой ложь в декларации относится не к коррупционным, а к правонарушениям, связанным с коррупцией.

"В целом текст законопроекта остался таким, за который проголосовали в первом чтении. Касательно замечания Венецианской комиссии о переподаче чиновниками деклараций, этим должен заниматься профильный комитет - по вопросам антикоррупционной политики", - добавили в монобольшинстве.

Напомним, в середине апреля парламент принял за основу законопроект о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. А недавно президент Владимир Зеленский призвал Раду как можно скорее принять этот законопроект в целом.

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