Политика Мир переносится: Израиль намерен решить несколько военных задач в секторе Газа

2021-05-20 10:41

Завершение военной операции Израиля в секторе Газа пока невозможно, поскольку не все поставленные задачи выполнены, сообщает Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

Согласно имеющейся информации, министр иностранных Израиля Габи Ашкенази провел накануне телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе беседы Ашкенази заявил коллеге, что Израилю понадобится еще несколько дней для завершения операции против ХАМАС, поскольку "все еще имеется несколько военных задач" в Газе.

При этом Блинкен предупредил собеседника, что США заблокировали французскую инициативу в Совбезе ООН по Газе, но "не могут продолжать поддерживать Израиль публично и на дипломатическом уровне, в основном в ООН, в течение длительного времени".

Как информирует портал, разговор был "частью усиливающегося дипломатического давления" на Израиль с целью прекращения огня в регионе.

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет на посту президента - смотреть онлайн 2021-05-20 12:01
Мир переносится: Израиль намерен решить несколько военных задач в секторе Газа 2021-05-20 10:41