Политика В МИД назвали главное условие встречи Зеленского и Путина

2021-05-20 20:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал одно из главных условий для встречи Путина и Зеленского. Министр утверждает, что на этой встрече должны будут обсуждаться ключевые для Украины вопросы.

Об этом министр сказал в эфире программы «Радио НВ».

«Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина, - ред.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», - заявил Кулеба.

Стоит заметить, что на сегодняшней большой пресс-конференции Владимир Зеленский также прокомментировал возможную встречу с Путиным. Украинский президент подчеркнул, что она может пройти либо на Донбассе, либо на нейтральной территории.

В Кремле подтвердили подготовку встречи с Зеленским, заявив, что процесс идет непросто.

Ранее мы сообщали, что Финляндия готова принять саммит с участием лидера США Джо Байдена и президента Владимира Путина.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой США Джо Байденом в июне 2021 года.