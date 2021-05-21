Политика Совет ЕС одобрил открытие границ для вакцинированных туристов из третьих стран

2021-05-21 18:33

Совет Евросоюза обновил рекомендации касательно ограничений на поездки из третьих стран. Среди прочего предлагается разрешить въезд вакцинированным туристам.

 При этом речь идет о препаратах, одобренных Европейским агентством лекарственных препаратов и Всемирной организацией здравоохранения. Соответствующий документ был обнародован 20 мая на сайте Совета ЕС.

Въезд планируют разрешить тем, кто прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за две недели до поездки.

Также рекомендуется принимать туристов из стран, в которых количество случаев заражений за последние две недели не превышает 75 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее глава европейского подразделения ВОЗ Ганс Клюге заявил, что COVID-19 все еще представляет серьезную опасность, и поэтому людям следует, по возможности избегать поездок за границу.

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