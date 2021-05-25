Политика В МИДе заявили о готовности возобновить авиасообщение с Беларусью и назвали условие

2021-05-25 20:00

Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью, однако для этого белорусское правительство должно отменить решения, которые привели к принятию контрмер против страны. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены", - отметил Енин.

Напомним, Кабинет министров принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 00:00 26 мая. Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за решения Киева прекратить авиасообщения между странами.