Политика Правительство Германии отвергло предложение лидера Зеленых дать Украине оружие

2021-05-26 21:40

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ не будет поставлять Украине оружие. Так он прокомментировал призыв лидера немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберта Хабека обеспечить Украину оборонительным оружием, сообщает Die Welt.

"Мы проводим ограничительную и ответственную политику экспорта оружия, и в отношении Украины мы не выдаем никаких разрешений на военное оружие", – заявил Зайберт.

При этом он уточнил, что говорит от имени действующего правительства.

Бывший лидер Зеленых Юрген Триттин также отверг предложение Хабека. "Экспорт оружия в Украину противоречил бы нашему принципу, согласно которому мы не экспортируем оружие в зоны боевых действий", – сказал он в комментарии RND.

Сегодня Хабек, который побывал в Киеве с визитом, заявил, что выступает за обеспечение Украины оборонительным оружием.