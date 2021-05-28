Политика Власти Эстонии официально прекратили прямое авиасообщение с Беларусью

2021-05-28 09:40

Правительство Эстонии приняло решение прервать прямое авиасообщение с Беларусью.

Также воздушным судам Беларуси или вылетающим оттуда самолетам запрещено приземляться на территории страны или пролетать в воздушном пространстве Эстонии, сообщает Delfi.

"Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом и арестовав критикующего правительство журналиста и его спутницу, белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять за свои деяния ответственность", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Тем временем белорусская авиакомпания Белавиа отменила рейсы в восемь стран. Полеты отменены предварительно до 30 октября.