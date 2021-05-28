Политика Иранские спецслужбы угрожали родственникам жертв сбитого под Тегераном лайнера МАУ

2021-05-28 16:31

Иран преследовал семьи жертв катастрофы самолета МАУ - их задерживали, допрашивали и запугивали, говорится в отчете правозащитников Human Rights Watch.

В частности, с октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники поговорили с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

Во время бесед 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными журналистами, а также следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы - этих людей задерживали и запугивали.

Напомним, ранее суд в Канаде признал терактом уничтожение самолета МАУ в Иране. Такое решение было принято на основании мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом. В свою очередь Иран считает "безосновательным" решение суда Канады. В Иране назвали "проявлением политического подхода" решение канадского суда о признании терактом сбития украинского самолета.

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