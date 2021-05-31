Политика Работа в Польше: власти приняли меры для облегчения трудоустройства украинцев

2021-05-31 10:43

Власти Польши планируют ряд мероприятий, которые должны упростить доступ иностранцам к местному рынку труда. Об этом пишет Dziennik.pl.

Отмечается, что для облегчения трудоустройства иностранцев в Польше планируется сократить время, необходимое для получения разрешения, а также сократить существующие формальности. Более того, объявлено, что процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью цифровыми. Параллельно ведется работа над новой миграционной политикой страны.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начать здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы", - сообщила замминистра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек.

Также она добавила, что иностранные работники пользуются большим спросом в стране, работодатели очень положительно оценивают сотрудников из Украины.