Политика Премьер Испании помилует сепаратистов, устроивших референдум о независимости Каталонии

2021-06-01 14:23

Премьер Испании Педро Санчес намерен помиловать сепаратистов, которые попали в тюрьмы за организацию незаконного референдума за независимость Каталонии 2017 года. 

По данным ElPais, вопреки ожиданиям, помилование состоится не в августе, когда многие испанцы будут в отпуске, а в конце июня или начале июля, согласно ряду источников в правительстве.

Заседание кабинета министров, на котором будет принято решение, будет иметь явные политические издержки для правительства и станет определяющим моментом в его нынешнем сроке полномочий.

Как сообщалось в феврале текущего года, сепаратистские партии набрали большинство голосов на выборах в региональный парламент Каталонии.

Напомним, в 2017 году сепаратисты, во главе с Карлесом Пучдемоном, сформировав правительство Каталонии, провели референдум и затем объявили о независимости региона от Испании. Однако Мадрид изначально не признал этот референдум, а большинство жителей Каталонии, не поддерживающих идею отделения, его проигнорировали. В результате на референдум явились лишь 43% избирателей, подавляющее большинство из которых проголосовали "за". Центральное правительство Испании возбудило уголовное дело, и девять из 12 лидеров сепаратистов, попавших под суд, в 2019 году получили тюремные сроки за "подстрекательство к мятежу", а Карлес Пучдемон бежал от ареста и суда в Бельгию.

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