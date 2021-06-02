Политика К принудительной посадке самолета Ryanair в Минске могут быть причастны спецслужбы РФ

2021-06-02 13:24

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что скандальные события вокруг принудительной посадки самолета Ryanair и ареста в Беларуси журналиста Романа Протасевича "имеют все признаки операции российских спецслужб". Об этом он высказался на заседании советников по вопросам национальной безопасности, а также по вопросам внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Об итогах переговоров, которые состоялись во время визита чиновника в Литовскую Республику, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Отмечается, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте обострения опасности на украинско-белорусской границе.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что спецслужбы РФ могут быть причастны к похищению самолета и "осуществляют постоянные провокации". "Еесли этого не замечать, они будут двигаться дальше", – сказал он.

Украина и ее балтийские партнеры должны "помочь становлению демократической Беларуси", отметил Данилов.

По его убеждению, изменения в текущей ситуации будут зависеть от совместных действий с украинскими стратегическими партнерами и от того, "насколько мы будем сильными". 

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