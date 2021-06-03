Политика Google, Netflix и других интернет-гигантов обязали платить налог в украинский бюджет

2021-06-03 13:02

Сегодня Рада приняла во втором чтении и целом законопроект № 4184, которым обязала интернет-гигантов платить налоги в Украине. Документом предлагается дополнить Налоговый кодекс Украины нормами относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и нормами о совершенствовании порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физлицам.

Согласно подготовленному ко второму чтению законопроекту, налогоплательщиком будет иностранная компания, которая предоставляет электронные услуги в интернете, или ее представительство в Украине.

Электронные услуги будут предоставляться исключительно физическим лицам. Если же получателем услуг будет компания, то она будет плательщиком налога.

Получателя электронных услуг будут идентифицировать по:

  • месту нахождения провайдера;
  • мобильному коду страны SIM-карты;
  • IP-адресу;
  • платежному адресу;
  • банковским реквизитам.

К электронным услугам, согласно документу, относятся:

  • загрузка фильмов, книг, журналов;
  • доступ к базам данных;
  • доступ к телевизионным каналам;
  • доступ к электронным ресурсам;
  • услуги по дистанционному обучению;
  • облачные услуги;
  • поставка программного обеспечения;
  • предоставление рекламных услуг в интернете.

К ним не будут принадлежать услуги по найму автомобилей; заведений питания по поставке продукции; пассажирского транспорта; дистанционному обучению между преподавателем и слушателем; предоставление консультационных услуг по электронной почте; оказание услуг по доступу к интернету.

Кроме этого, от налога будут освобождены образовательные электронные услуги, которые предоставляют украинские компании, учебные заведения и образовательные порталы.

В документе прописано, что для иностранцев создадут специальный электронный сервис, в котором будут осуществляться все коммуникации с налоговой. Такие коммуникации осуществлять придется дистанционно.

 

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