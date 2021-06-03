Политика Погранслужба усиливает охрану границы с Беларусью

2021-06-03 22:00

Сейчас ситуация на границе с Беларусью спокойная, но пограничники продолжают усиливать возможности по ее охране.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко посетил границу с Беларусью и сообщил о дальнейшем наращивании системы охраны, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 июня.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя по состоянию на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - сказал он.

В ходе поездки Дейнеко также проверил использование пограничниками в охране границы беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Также он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела Иванков.

Отмечается, что особое внимание пограничники уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования Дозор.

"Во время поездки в пункт пропуска Вильча глава Госпогранслужбы также проверил, как в сегодняшних условиях происходят пропускные операции, несмотря на уменьшение пассажиропотока из-за карантинных ограничений. Заметим, что это один из семи пунктов пропусков, которые сейчас функционируют на украинско-белорусской границе", - говорится в сообщении.